СМИ: В США обсуждают приостановку членства Испании в НАТО

В Пентагоне обсуждают приостановку членства Испании в НАТО, сообщает Reuters.

Причиной, по информации источника, стала неготовность страны помогать США в войне против Ирана.

По данным агентства, рассматриваемые меры должны послать четкий сигнал союзникам по НАТО с целью "ослабить ощущение привилегированности у европейцев".

Напомним, руководство Испании высказывалось против военных действий в Иране. Испанский премьер Педро Санчес призвал создать глобальную коалицию левых сил для противодействия "глобализированному крайне правому движению". Он раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение пошлин и развязанную войну против Ирана.

Ранее Трамп резко осудил Испанию за отказ предоставить военные базы для ударов США по Ирану. Он назвал Испанию "ужасной страной".