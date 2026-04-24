Никаких мангалов: во всей Свердловской области вводят особый противопожарный режим

24 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Никаких мангалов: во всей Свердловской области вводят особый противопожарный режим

Начиная с этой субботы, 25 апреля, во всей Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Соответствующее решение было принято на заседании областного правительства.

"С завтрашнего дня в Свердловской области будет запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы. Призываю жителей региона ответственно и с пониманием отнестись к ограничениям", - заявил губернатор Денис Паслер.

Во время особого противопожарного режима также запрещено проведение пожароопасных работ, а туристические группы не смогут организовать стоянки и ночлег вне специально отведенных для этого мест.

Напомним, что с 15 апреля на Среднем Урале начался пожароопасный сезон. В тот же день глава Екатеринбурга установил в городе особый противопожарный режим.

Теги: особый противопожарный режим, Паслер, мангалы, Свердловская область


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.04.2026 09:55 Мск Без шашлыков на майские: мэр Екатеринбурга установил особый противопожарный режим
Ранее 15.04.2026 07:46 Мск Посещать леса не запрещено: в Свердловской области начался пожароопасный сезон
Ранее 24.03.2026 15:18 Мск На Среднем Урале утвержден сводный план тушения лесных пожаров
Ранее 25.02.2026 16:09 Мск В Свердловской области пожароопасный сезон 2026 года стартует 10 апреля

