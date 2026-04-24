Никаких мангалов: во всей Свердловской области вводят особый противопожарный режим

Начиная с этой субботы, 25 апреля, во всей Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Соответствующее решение было принято на заседании областного правительства.

"С завтрашнего дня в Свердловской области будет запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы. Призываю жителей региона ответственно и с пониманием отнестись к ограничениям", - заявил губернатор Денис Паслер.

Во время особого противопожарного режима также запрещено проведение пожароопасных работ, а туристические группы не смогут организовать стоянки и ночлег вне специально отведенных для этого мест.

Напомним, что с 15 апреля на Среднем Урале начался пожароопасный сезон. В тот же день глава Екатеринбурга установил в городе особый противопожарный режим.