24 Апреля 2026
Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" за 1 квартал 2026 года провело более 12 тысяч испытаний проб нефти и нефтепродуктов

Специалисты испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов (ИЛН) за 1 квартал 2026 года провели более 12 тысяч испытаний качества нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов в зоне ответственности "Транснефть – Сибирь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В целях подтверждения достоверности получаемых результатов проведено более двух тысяч контрольных испытаний по проверке работоспособности лабораторного оборудования и внутрилабораторного контроля. Испытания проводились по показателям качества в соответствии с государственными стандартами.

Специалисты Транснефть – Сибирь(2026)|Фото: Транснефть – Сибирь

Все испытательные лаборатории предприятия оснащены новыми измерителями плотности жидкостей. Кроме того, в ИЛ поставлены новые современные рентгенофлуоресцентные анализаторы, которые необходимы для проведения качественного анализа на определение содержания серы и хлорорганических соединений в нефти.

Высокий уровень компетенции лаборантов химического анализа по нефти поддерживается благодаря корпоративным программам профессионального обучения. В 2026 году на базе Тюменского индустриального университета (ТИУ) 16 лаборантов из пяти организаций системы "Транснефть", в том числе "Транснефть – Сибирь", успешно прошли курс обучения рабочих по профессии "Лаборант химического анализа (по нефти)". Это совместный проект "Транснефть" и вуза, цель которого – обеспечение комплексного подхода к повышению профессиональных компетенций рабочих кадров на базе высшего учебного заведения с применением современных методик теоретического и практического обучения.

Теги: Транснефть – Сибирь, лаборатория нефти, испытания


