На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение

На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. В тушении задействованы 276 человек, 77 единиц техники.

Возгорание произошло в ночь на 20 апреля. Пожар в порту начался в результате атаки БПЛА. Накануне сообщалось, что пожарные смогли сократить площадь огня в четыре раза.

Ранее также сообщалось, что продукты горения от пожара выпали с прошедшим дождем, создав эффект черного налета на поверхностях. Вечером 21 апреля в городе выявили превышения предельной допустимой концентрации бензола, ксилола и сажи в 2-3 раза.