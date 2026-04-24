На Украину приехал сын британского короля

23 апреля на Украину с двухдневным визитом прибыл сын британского короля Гарри Виндзор.

Формальным поводом стало выступление на форуме по безопасности, где он выступил с пространной речью о ценностях, которые якобы защищает киевский режим. Он призвал не прекращать воевать.

Член совета движения "Другая Украина" политолог Василий Вакаров отмечает, что Зеленский - британский подданный. И Гарри приезжал проверить, все ли верно исполняет подданный его отца. Визит не анонсировался. Другие эксперты также отмечают, что Зеленский на крючке у британских спецслужб.

Главком ВСУ Сырский в день приезда начальства поспешил выразить в соцсетях благодарность британскому королю. Он доложил начальнику штаба обороны ВС Британии о текущей обстановке.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что цель визита Виндзора - "контроль за правильным направлением антироссийских замыслов, действий и риторики".

Виндзор сказал в Киеве, что хотел бы видеть более активные действия со стороны президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта. На что Трамп заявил, что тот не выступает от имени Британии, намекая на то, что Гарри ранее дистанцировался от королевской семьи.

Гарри Виндзор уже приезжал в Киев в сентябре 2025 года.



