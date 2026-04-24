24 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Здравоохранение Свердловская область
Фото: vtb.ru

Новое высокотехнологичное медоборудование передал ВТБ медсанчасти №32 в Заречном

ФГБУ «Медико-санитарная часть №32» (МСЧ№32) в городе Заречном Свердловской области стала участником благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». Новое оборудование для детского отделения позволит повысить качество диагностики и ускорить лечение. Юным пациентам показали спектакль с участием актеров программы «Спокойной ночи, малыши!» и Айтишей, амбассадором ВТБ по финансовой грамотности для детей.

ВТБ передал в детское отделение МСЧ №32 и педиатрическое отделении поликлиники два универсальных аппарата УЗИ. Оборудование может использоваться в разных исследовательских направлениях, что позволит существенно улучшить качество диагностики и лечения юных горожан. 

«Программа ВТБ «Мир без слез» объединяет в себе сразу два важных социальных направления – повышение доступности и качества медицинских услуг, развитие финансовой грамотности у подрастающего поколения.. Для нас это не единичная акция. ВТБ активно участвует в жизни региона, оказывая поддержку образованию, культуре, здравоохранению.. Фокус на работу с разными поколениями, семьями – это один из наших приоритетов как в бизнесе, так и в корпоративно-социальной ответственности», – подчеркнула управляющий банка ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова. 

Кроме того, для юных пациентов детской городской больницы прошел познавательный праздник. В гости к детям приехали персонажи передачи «Спокойной ночи, малыши!» с Айтишей, амбассадором банка ВТБ по финансовой грамотности. Дети увидели интерактивное представление и сделали фотографии с любимыми героями, а также получили памятные подарки от банка. 

Программа «Мир без слез» существует уже 24 года. Банк передает детским больницам необходимое медицинское оборудование.. В Свердловскую область проект приезжает уже в девятый раз. Всего в 2026 году высокотехнологичное оборудование будет передано 17 больницам-партнерам в 16 субъектах Российской Федерации. В них планируется поставить более 125 единиц оборудования.

Теги: втб, медико-санитарная часть, медицинское оборудование, мир без слез


