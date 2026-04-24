ФСБ предотвратила более 300 нападений на российские школы

Сотрудники ФСБ с 2018 года остановили 306 вооруженных нападений на школы, которые злоумышленники готовили под влиянием интернета. В пресс-службе ведомства пояснили, что украинские спецслужбы активно используют популярные мессенджеры и сайты, чтобы вовлекать россиян в преступления. В первую очередь вербовщики охотятся за молодежью, пытаясь подтолкнуть подростков к насилию через социальные сети.

За последние шесть лет преступники все же совершили 20 нападений на учебные заведения страны. В этих трагедиях погибли 57 человек, а еще 203 получили ранения. При этом силовики смогли пресечь в 15 раз больше атак еще на стадии их подготовки. ФСБ продолжает следить за активностью в сети, чтобы вовремя находить тех, кто планирует новые преступления, и защитить учеников и учителей.

Ранее ФСБ сорвала попытку теракта против руководства Роскомнадзора: преступники собирались взорвать служебный автомобиль. Силовики задержали в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле семерых неонацистов, которых украинские спецслужбы завербовали в чатах противников блокировки Telegram.