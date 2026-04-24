Как "защищать" Тайвань? США израсходовали половину своих ракет

По последним данным, Пентагон в войне против Ирана израсходовал более тысячи крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1,6 тыс. км. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные американские источники, это привело к значительному истощению запасов данного высокоточного оружия в арсеналах США. Теперь под угрозой "защита" Тайваня от Китая.

Ранее американская разведка сообщила, что в Китае готовят силовую операцию в отношении Тайваня в 2027 году. Война против Ирана пришлась очень несвоевременно, пишет издание. Американские военные использовали от 1,5 до 2 тысяч зенитных ракет систем THAAD и Patriot, а также противоракет Standard Missile, устанавливаемых на боевых кораблях. Иран уже нанес большой репутационный ущерб США, показав всему миру слабости их военной машины. И если подобное произойдет в Тайване, это может иметь непредсказуемые последствия для мировой гегемонии США. Нет никаких сомнений в том, что в Пекине внимательно наблюдают.

Для решения проблемы в проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год заложили закупку ВМС США 785 крылатых ракет Tomahawk морского базирования на сумму свыше 3 миллиардов долларов. Однако это планы. В текущем финансовом году, который начался 1 октября, Пентагону удалось пополнить запасы лишь 58 такими ракетами.