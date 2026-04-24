Как "защищать" Тайвань? США израсходовали половину своих ракет

24 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Как "защищать" Тайвань? США израсходовали половину своих ракет

По последним данным, Пентагон в войне против Ирана израсходовал более тысячи крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1,6 тыс. км. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные американские источники, это привело к значительному истощению запасов данного высокоточного оружия в арсеналах США. Теперь под угрозой "защита" Тайваня от Китая.
Читайте также:

Ранее американская разведка сообщила, что в Китае готовят силовую операцию в отношении Тайваня в 2027 году. Война против Ирана пришлась очень несвоевременно, пишет издание. Американские военные использовали от 1,5 до 2 тысяч зенитных ракет систем THAAD и Patriot, а также противоракет Standard Missile, устанавливаемых на боевых кораблях. Иран уже нанес большой репутационный ущерб США, показав всему миру слабости их военной машины. И если подобное произойдет в Тайване, это может иметь непредсказуемые последствия для мировой гегемонии США. Нет никаких сомнений в том, что в Пекине внимательно наблюдают.

Для решения проблемы в проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год заложили закупку ВМС США 785 крылатых ракет Tomahawk морского базирования на сумму свыше 3 миллиардов долларов. Однако это планы. В текущем финансовом году, который начался 1 октября, Пентагону удалось пополнить запасы лишь 58 такими ракетами.

Теги: США, Тайвань, ракеты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети