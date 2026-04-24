В центр Екатеринбурга пригнали спецтехнику для демонтажа медиаэкрана на Вайнера

На улицу Вайнера в центре Екатеринбурга пригнали спецтехнику для демонтажа медиаэкрана. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Медиаэкран убирают для дальнейшего ремонта улицы. На этом ранее настаивали активисты "Городских сообществ", "Лиги дебатов" и "Соседских практик", заявляя, что для медиаэкрана есть более подходящие места, чем самая известная пешеходная улица города, которая и без этого привлекает очень много людей.

Прощание с одной из самых молодых достопримечательностей уральской столицы пройдет сегодня в 21.00. Екатеринбуржцам обещают шоу.

"Медиаэкран несколько лет был частью нашего города – светлый, заметный, порой вызывающий споры. Его любили за доброту и зрелищность и иногда ненавидели за яркость. Он удивлял, завораживал и никого не оставил равнодушным. Давайте сделаем этот момент особенным. Пусть последний вечер с медиаэкраном станет теплым, искренним и немного ностальгическим", – писали ранее в соцсетях представители компании "Сима-ленда", на средства которого ранее и был установлен медиаэкран.

Напомним, что реконструкция улицы предполагает благоустройство участка от проспекта Ленина до Малышева, а именно: замену дорожного покрытия с бетонной плитки на гранит, установку видеонаблюдения и освещения, а также озеленение. Вероятно, обратно медиаэкран возвращать не станут. Где его установят, тоже пока неизвестно, однако у активистов есть несколько предложений.