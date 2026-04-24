Положение республиканцев перед выборами в США почти безнадежное

Накануне промежуточных выборов в конгресс США в ноябре этого года положение республиканцев становится все более безнадежным. Об этом пишет политолог-американист Малек Дудаков, анализируя происходящие в США процессы.

Год назад Белый дом запустил кампанию изменения границ избирательных округов, изменив их таким образом, чтобы республиканцы получили дополнительные места. Однако в этой игре они не только запутались, но и проигрывают. В Техасе республиканцы получат пять дополнительных мест, но потеряют столько же в Калифорнии. Теперь в Вирджинии тоже принято решение изменить избирательные округа в пользу демократов. Штат отныне практически полностью станет "синим". Республиканцы могут проиграть даже "свои" штаты - Аляску и Техас. Хотя Аляска мала по численности населения, это может стать сильнейшим символическим поражением.

В целом опросы показывают неуклонное снижение рейтинга президента США Дональда Трампа. Главной причиной стала развязанная им война против Ирана, приведшая к резкому подорожанию топлива. Так как в стране слабо развит общественный транспорт и американцы в основном передвигаются на собственных автомобилях, подорожание бензина сильно ударило по их карману.

Если республиканцы не сумеют сохранить за собой контроль над сенатом, они не смогут даже утверждать министерские позиции в администрации Трампа. Который в таком случае превратится в хромую утку.