ФСБ предотвратила попытку убийства руководителей Роскомнадзора

ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Преступники планировали подорвать автомобиль взрывным устройством, говорится в заявлении ведомства.

Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке теракта. Задержания прошли в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле.

По словам злоумышленников, они вступили в чаты Telegram, где протестовали против блокировок мессенджеров, там их завербовали.

В ФСБ добавили, что главарем группы был москвич 2004 года рождения. При задержании он открыл огонь и был ликвидирован.

Во время обысков у готовивших теракты изъяли самодельную взрывчатку массой в килограмм, гранату Ф-1, пистолеты, а также символику украинской террористической организации и инструкцию по вступлению в запрещенную в РФ террористическую организацию.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы пытаются сорвать мероприятия по обеспечению безопасности информпространства в России, в том числе блокировке Telegram.

Напомним, в начале февраля Роскомнадзор подтвердил, что замедляет работу Telegram в России из-за того, что мессенджер не выполняет все требования ведомства. Решение РКН вызвало негативную реакцию российского общества. 12 февраля активисты заблокировали вход в московский офис Роскомнадзора в Москве велосипедным замком. Также они повесили рядом плакат с лозунгом, призывающим отменить надзор в интернете.