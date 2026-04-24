Почти 2 млн жителей Свердловской области имеют брокерские счета

Количество свердловчан, имеющих брокерские счета, за прошлый год выросло на 14% – до 1,8 млн человек. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

В 2025 году розничные инвесторы из Свердловской области внесли на свои брокерские счета 48 млрд рублей – это на 19% больше, чем в 2024 году. По данным управления, общий объем портфелей розничных инвесторов увеличился до 300 млрд рублей. Это произошло благодаря притоку новых средств и росту стоимости облигаций.

В свою очередь, количество клиентов – физических лиц, пользующихся услугой доверительного управления ценными бумагами, в 2025 году снизилось на 4% – до 27,4 тысяч человек. А объем их инвестиционных портфелей сократился на 2%, до 44 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что задолженность жителей Свердловской области по кредитам составляет 1,1 трлн рублей.