На Южном Урале чиновника, обвиняемого в превышении полномочий, отпустили под домашний арест

В Челябинской области избрана мера пресечения заместителю главы Красноармейского округа Евгению Кундиусу.

Политик живёт по месту регистрации, характеризуется положительно, от следствия не скрывался, каких-либо действий, препятствующих расследованию, не предпринимал. Из-за этого суд счёл, что для него достаточно домашнего ареста. При этом Кундиусу запретили общаться с определенными людьми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернетом, сообщает объединённая пресс-служба судов Челябинской области.

По версии следствия, в июне-декабре 2024 г. по устному указанию чиновника между муниципальным предприятием и коммерческой организацией был заключён договор подряда. Речь в нём шла о технологическом присоединении к централизованной системе водоотведения и прокладке канализации в селе Миасское. Контракт был заключён без конкурса. Первый замглавы письменно согласовал смету, на основании которой была определена сумма договора (более 18 млн руб.). Подрядчик получил эти деньги, хотя на самом деле работа стоила меньше. Также оказалось, что на одной из улиц этого села, которая попала под прокладку сетей, стоит дом чиновника. Предварительно, за счет местного бюджета чиновник подключил свой дом к канализации.