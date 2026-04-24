На Южном Урале чиновника, обвиняемого в превышении полномочий, отпустили под домашний арест

24 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале чиновника, обвиняемого в превышении полномочий, отпустили под домашний арест

В Челябинской области избрана мера пресечения заместителю главы Красноармейского округа Евгению Кундиусу.
Читайте также:

Политик живёт по месту регистрации, характеризуется положительно, от следствия не скрывался, каких-либо действий, препятствующих расследованию, не предпринимал. Из-за этого суд счёл, что для него достаточно домашнего ареста. При этом Кундиусу запретили общаться с определенными людьми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернетом, сообщает объединённая пресс-служба судов Челябинской области.

По версии следствия, в июне-декабре 2024 г. по устному указанию чиновника между муниципальным предприятием и коммерческой организацией был заключён договор подряда. Речь в нём шла о технологическом присоединении к централизованной системе водоотведения и прокладке канализации в селе Миасское. Контракт был заключён без конкурса. Первый замглавы письменно согласовал смету, на основании которой была определена сумма договора (более 18 млн руб.). Подрядчик получил эти деньги, хотя на самом деле работа стоила меньше. Также оказалось, что на одной из улиц этого села, которая попала под прокладку сетей, стоит дом чиновника. Предварительно, за счет местного бюджета чиновник подключил свой дом к канализации.

Теги: Красноармейский округ, превышение полномочий, Евгений Кундиус


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.04.2026 11:05 Мск СК: На Южном Урале первый замглавы округа незаконно потратил 18 миллионов

Архив материалов

   
Экспертное мнение



Мнения из сети