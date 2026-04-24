В медучреждениях Ревды внедрили систему обратной связи от пациентов

В городской больнице Ревды появилась система обратной связи пациентов, которые могут напрямую обратиться к главврачу. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, пациентам достаточно отсканировать QR-код на листовках в отделениях поликлиники, написать запрос, на который оперативно отреагируют.

Как пояснили в министерстве, инициатором идеи стала замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. По ее мнению, система позволит медицине быть более открытой и доступной для пациентов.

Система внедрена во всех подразделениях — от стационара до поликлиник и уже несколько месяцев хорошо себя показывает. Пациенты активно пользуются возможностью быть услышанными, обращаясь как по частным ситуациям, так и по вопросам организации медпомощи — сроков обследований, записи к специалистам, условий пребывания.