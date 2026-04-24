В Махачкале мужчина напал с ножом на врачей в больнице

В Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга.

ЧП произошло в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в Telegram-канале. Нападавший задержан.

Предварительно сообщалось, что мужчина набросился с ножом на сотрудников учреждения из-за неоказания помощи его дочери либо матери. Однако позже в МВД заявили, что никаких близких родственников в больнице у нападавшего не было. Затем выяснилось, что в марте хирург отказался оперировать его мать, когда та поступила на лечение. Врач посчитал, что случай не требует операции.

Сам нападавший после задержания заявил, что целенаправленно напал с ножом на хирурга, но не хотел никого убивать. По его словам, второй врач, увидевший конфликт, решил помочь коллеге отбиться, в результате тоже получил удар ножом.

Также в ходе допроса мужчина признался, что принимал наркотики перед нападением.