У пермячки конфисковали квартиру, в которой она незаконно прописала мигранта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ее признали виновной в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.



Судом установлено, что в 2025 году женщина фиктивно поставила на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении, принадлежавшем ей на праве собственности. В действительности же иностранец в ее квартире никогда не проживал, квартиру подсудимая сдавала по договору найма третьим лицам за деньги.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде штрафа. По ходатайству прокурора однокомнатная квартира осужденной конфискована в доход государства, поскольку была использована при совершении преступления.

