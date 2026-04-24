В Екатеринбурге за мошенничество осужден экс-главный инженер филиала ЕМУП "Гортранс"

24 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге за мошенничество осужден экс-главный инженер филиала ЕМУП "Гортранс"

В Екатеринбурге оглашен приговор бывшему главному инженеру филиала "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс" Андрею Эльзессеру. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере и оштрафован.
Расследование показало, что в августе 2024 года Эльзессер предложил директору ООО "САРС" платить ему по 150 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ по договору ремонта автобусов "НЕФАЗ". Коммерсант согласился и с августа 2024 по январь 2025 года передал Эльзессеру 750 тысяч рублей наличными.

При этом как раз в августе 2024-го главный инженер был уволен из "Автобусных перевозок" и больше не мог влиять на подписание документов и оплату по договору. Однако он скрыл этот факт от передававшего деньги бизнесмена. В апреле 2025 года Эльзессера задержали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сам Андрей Эльзессер вину в получении незаконного вознаграждения не признал, но ущерб возместил в полном объеме. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в крупном мошенничестве и назначил штраф в 350 тысяч рублей. Учитывая срок содержания Эльзессера под стражей, штраф был сокращен до 300 тысяч рублей.

Напомним, недавно за взятки был осужден бывший ведущий инженер материально-технического снабжения филиала ЕМУП "Гортранс" Дмитрий Фурсик. Ближайшие годы он проведет в колонии.

Теги: суд, Эльзессер, Гортранс, мошенничество, штраф, Екатеринбург


Ранее 05.04.2025 10:45 Мск В Екатеринбурге арестован экс-главный инженер ЕМУП "Гортранс"
Ранее 04.04.2025 14:25 Мск В СК рассказали, в чем подозревают задержанного экс-главного инженера ЕМУП "Гортранс"
Ранее 04.04.2025 13:34 Мск В Екатеринбурге задержали бывшего главного инженера ЕМУП "Гортранс"

