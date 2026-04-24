В Екатеринбурге за мошенничество осужден экс-главный инженер филиала ЕМУП "Гортранс"

В Екатеринбурге оглашен приговор бывшему главному инженеру филиала "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс" Андрею Эльзессеру. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере и оштрафован.

Расследование показало, что в августе 2024 года Эльзессер предложил директору ООО "САРС" платить ему по 150 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ по договору ремонта автобусов "НЕФАЗ". Коммерсант согласился и с августа 2024 по январь 2025 года передал Эльзессеру 750 тысяч рублей наличными.

При этом как раз в августе 2024-го главный инженер был уволен из "Автобусных перевозок" и больше не мог влиять на подписание документов и оплату по договору. Однако он скрыл этот факт от передававшего деньги бизнесмена. В апреле 2025 года Эльзессера задержали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сам Андрей Эльзессер вину в получении незаконного вознаграждения не признал, но ущерб возместил в полном объеме. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в крупном мошенничестве и назначил штраф в 350 тысяч рублей. Учитывая срок содержания Эльзессера под стражей, штраф был сокращен до 300 тысяч рублей.

Напомним, недавно за взятки был осужден бывший ведущий инженер материально-технического снабжения филиала ЕМУП "Гортранс" Дмитрий Фурсик. Ближайшие годы он проведет в колонии.