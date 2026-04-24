В двух городах Челябинской области собаки напали на людей

В Челябинской области началось расследование нападения собак на людей.

Следователи нашли в сети информацию, что 22 апреля в городе Касли, возле дошкольного учреждения, стая собак напала на ехавшего на велосипеде подростка. Ему понадобилась помощь врачей. Сообщается также о том, что такие случаи стали происходить чаще.

Кроме того, жители микрорайона Академ Риверсайд Челябинска сообщают о нападении безнадзорных собак на прохожих. Пострадавшие с укусами обратились в больницу. Из-за указанных случаев возбуждены уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщает челябинское областное управление СКР.