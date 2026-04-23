Жасмин предложила российским артистам дать концерт в поддержку Дагестана

Певица Жасмин выступила за объединение российских артистов и проведение благотворительного концерта для помощи Дагестану. Все вырученные деньги будут направлены на восстановление территорий, пострадавших от паводков.

Ранее артистка уже писала в соцсетях, что поможет 30 пострадавшим семьям, а сегодня добавила, что лично собирается посетить Дагестан для встречи с ними и оказания помощи на месте. Вместе с этим, она отметила, что ее друзья артисты, вероятно, также будут не против благотворительного концерта.

"Конечно, поддерживаю. Я за любой кипиш. Если артисты сплотятся, и мы сделаем это вместе, было бы здорово. Думаю, что мои друзья и коллеги - например, Филипп Киркоров, Николай Басков, Алсу, Зара, Денис Клявер, группа Artik&Asti - поддержат и примут участие в таком концерте. Для своей Родины я готова на все", - передают ее слова РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил найти решения для помощи с восстановлением жилья в Дагестане даже тем людям, у кого оно было построено без должного оформления.

Накануне в Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза прошли обыски по уголовному делу о строительстве жилых домов в границах водоохранной зоны и русла реки. Были изъяты документы и предметы, важные для следствия, сообщает Следственный комитет России. Напомним, после масштабного наводнения в республике возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и халатности.

В конце марта и начале апреля на Дагестан обрушились сильные ливни, они привели к масштабным подтоплениям, сбоям в подаче воды и электричества.

5 апреля на улице Айвазовского в Махачкале из-за подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Отмечалось, что проблемы с подтоплениями в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки. Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил выяснить, кто выдавал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в русле реки в Махачкале, попавших под угрозу обрушения при подтоплениях.