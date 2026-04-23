Площадь пожара в морском терминале Туапсе уменьшилась в четыре раза

С начала ликвидации пожара на морском терминале в Туапсе площадь возгорания сократилась в четыре раза. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В ликвидации задействовано 276 человек и 77 единиц техники.

Возгорание произошло в ночь на 20 апреля. Пожар в порту начался в результате атаки БПЛА. Огонь до сих пор не потушили. Напомним, в результате очередной атаки БПЛА на Туапсе погиб мужчина, еще один мирный житель пострадал.

Ранее также сообщалось, что продукты горения от пожара выпали с прошедшим дождем, создав эффект черного налета на поверхностях. Вечером 21 апреля в городе выявили превышения предельной допустимой концентрации бензола, ксилола и сажи в 2-3 раза. Дым и гарь накрыл микрорайоны Грознефть, Сортировку, Звездный и часть центра.