Нефть, газ, БПЛА и Wildbrerries - опубликован 20-й санкционный список ЕС
"ООО Wildbrerries банк" попал в 20-й санкционный список Евросоюза, сообщается в Официальном журнале ЕС.
Вместе с ним ограничения наложены на крупные компании, связанные с нефтегазовым сектором, среди которых "Башнефть", "Славнефть", ее дочерние структуры - "Красноярскнефтегаза" и "Мегионнефтегаза", "Газпромнефть Марин Бункер", "Роснефтефлот", "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", а также "Газпром СПГ Технологии", "Газпром флот", "Газстройпром" и "Волгабурмаш".
В списке перечислены и 12 российских НПЗ: Ачинский, Комсомольский, Рязанский, Сызранский, Туапсинский НПЗ и Ангарский НХК "Роснефти", Волгоградский, Нижегородский, Ухтинский НПЗ "Пермнефтеоргсинтеза" "ЛУКОЙЛ", Афипский НПЗ "ФортеИнвеста", "Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС) и "Славнефть".
"Белорусская нефтяная компания" - ведущий экспортер нефтепродуктов из республики - также попала под санкции.
В черном списке числятся и российские компании, занимающиеся разработкой и производством беспилотников и радиоэлектроники, деталями для авиации и поставками военной продукции. Речь идет об:
- АО "Технодрон",
- ООО "Атлант Аэро",
- ООО "Гаскар Групп",
- ООО "Аэро-Хит",
- ООО "ЭКОПРОМ",
- АО "НПО "Андроидная Техника",
- ООО "КЛЕВЕРКОПТЕР",
- ООО "ЛИБСС",
- ОАО "Авиаагрегат",
- ОOO "АЭРОМАКС",
- АО "КОТЛИН-НОВАТОР",
- ООО "Десятый подшипниковый завод",
- АО "Красмаш",
- Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе,
- Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова,
- ООО "Симбирское Конструкторское Бюро Пиранья",
- ООО "ИРЗ-СВЯЗЬ",
- Оптико-механического конструкторского бюро "АСТРОН".
Вмести с ними заодно ограничения наложили и на Московский физико-технологический институт (МФТИ), который, как сообщается у журнале ЕС, "запустил специализированные программы в области беспилотных технологий и проводит финансируемые государством исследования в области беспилотников". В список также попали АО "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" и ПАО "Научное-производственное предприятие "Импульс".