Нефть, газ, БПЛА и Wildbrerries - опубликован 20-й санкционный список ЕС

"ООО Wildbrerries банк" попал в 20-й санкционный список Евросоюза, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Вместе с ним ограничения наложены на крупные компании, связанные с нефтегазовым сектором, среди которых "Башнефть", "Славнефть", ее дочерние структуры - "Красноярскнефтегаза" и "Мегионнефтегаза", "Газпромнефть Марин Бункер", "Роснефтефлот", "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", а также "Газпром СПГ Технологии", "Газпром флот", "Газстройпром" и "Волгабурмаш".

В списке перечислены и 12 российских НПЗ: Ачинский, Комсомольский, Рязанский, Сызранский, Туапсинский НПЗ и Ангарский НХК "Роснефти", Волгоградский, Нижегородский, Ухтинский НПЗ "Пермнефтеоргсинтеза" "ЛУКОЙЛ", Афипский НПЗ "ФортеИнвеста", "Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС) и "Славнефть".

"Белорусская нефтяная компания" - ведущий экспортер нефтепродуктов из республики - также попала под санкции.

В черном списке числятся и российские компании, занимающиеся разработкой и производством беспилотников и радиоэлектроники, деталями для авиации и поставками военной продукции. Речь идет об:

АО "Технодрон",

ООО "Атлант Аэро",

ООО "Гаскар Групп",

ООО "Аэро-Хит",

ООО "ЭКОПРОМ",

АО "НПО "Андроидная Техника",

ООО "КЛЕВЕРКОПТЕР",

ООО "ЛИБСС",

ОАО "Авиаагрегат",

ОOO "АЭРОМАКС",

АО "КОТЛИН-НОВАТОР",

ООО "Десятый подшипниковый завод",

АО "Красмаш",

Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе,

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова,

ООО "Симбирское Конструкторское Бюро Пиранья",

ООО "ИРЗ-СВЯЗЬ",

Оптико-механического конструкторского бюро "АСТРОН".

Вмести с ними заодно ограничения наложили и на Московский физико-технологический институт (МФТИ), который, как сообщается у журнале ЕС, "запустил специализированные программы в области беспилотных технологий и проводит финансируемые государством исследования в области беспилотников". В список также попали АО "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" и ПАО "Научное-производственное предприятие "Импульс".