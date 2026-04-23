Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский попал под санкции ЕС

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский все же попал в 20-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Помимо него, санкции были введены и против других деятелей культуры и науки. Среди них первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, директор Института истории материальной культуры РАН Андрей Поляков, гендиректор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин, а также певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати и боксер Федор Чудинов.

Напомним, попадание Пиотровского, Тимати и Солонина в 20-й список санкций ЕС прогнозировалось еще в феврале. Тогда же предполагалось, что под ограничения попадут глава ФИДЕ Аркадий Дворкович и глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.