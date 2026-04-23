Не выдержало сердце. Ушел из жизни тележурналист Алексей Пиманов

На 65-м году жизни скончался тележурналист и ведущий Первого канала Алексей Пиманов. Как сообщают его коллеги с телеканала, у него не выдержало сердце.

Многие знают Алексея Пиманова как ведущего программы "Человек и закон". Помимо этого, он занимался написанием сценариев к фильмам, снимал картины и руководил крупным медиахолдингом "Красная звезда". Коллеги вспоминают его как талантливого журналиста, режиссера и продюсера.

"Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", - сообщает Первый канал.

Свои соболезнования родным и близким журналиста принес и глава государства Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин направил родственникам Пиманова телеграмму с соболезнованиями.

В своих соцсетях представитель МИД РФ Мария Захарова написала следующее:

"Будут и официальные некрологи, и слова соболезнований по протоколу. Но сейчас скажу так: билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ".

