Астраханцы примут участие во Всероссийском субботнике «Мы за чистоту»

25 апреля 2026 года в стране при поддержке Минстроя РФ пройдёт Всероссийский субботник в рамках недели «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России. Астраханцев приглашают присоединиться внести личный вклад в преображение родного региона и присоединиться к акции.

В порядок приведут созданные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» территории, а также пространства, благоустроенные ранее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация которого закреплена в народной программе Единой России. Также участники субботника займутся уборкой дворов и общественных зон, высадкой цветов и деревьев, приведением в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраской лавочек, цоколей и ограждений, наведением чистоты в подъездах.

В регионе продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Повлиять на облик своего города или района можно онлайн — через бота в MAX. Для этого нужно перейти по ссылке. Также в общественных пространствах, торговых центрах и на улицах помогут волонтёры с доступом к системе голосования.

Принять участие в голосовании могут все граждане Российской Федерации, достигшие 14-ти лет. По правилам можно проголосовать только один раз в муниципалитете региона проживания или регистрации. Голосование продлится до 12 июня. Победившие объекты благоустроят в 2027 году.