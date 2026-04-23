Почти 30 км старых коммунальных сетей модернизируют в 2026 году в Астраханской области

В Астраханской области продолжают работу по обновлению объектов жилищно-коммунального хозяйства, которая ведётся при поддержке федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году запланирована реконструкция около 30 км инженерных сетей. Преобразования затронут систему водоснабжения и канализации в сёлах Приволжского и Черноярского районов, а также в городе Знаменск.

В селе Осыпной Бугор модернизация системы водоснабжения выполнен более чем на 70%. Специалисты проложили свыше семи км нового трубопровода и смонтировали 36 технологических колодцев. Необходимость обновления вызвана активным ростом водоразбора: старые сети перестали справляться с возросшими нагрузками. Реализация проекта позволит существенно повысить качество водоснабжения для более чем четырёх тысяч местных жителей.

Параллельно ведётся капремонт системы водоотведения в селе Яксатово. Здесь предстоит заменить 1000 метров сетей и установить современные канализационно-очистные сооружения. Подрядная организация уложила открытым способом более 200 метров трубопровода. Ещё 52 метра проложено методом горизонтально-направленного бурения под автомобильной дорогой. Работы по открытой прокладке труб в настоящее время продолжаются.