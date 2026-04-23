Астраханский мобильный пункт отбора на контрактную службу посетил губернатор Игорь Бабушкин

Мобильный пункт работал в парке «Аркадия» в Астрахани. Сотрудники отбора провели 170 бесед с предложением для граждан о поступлении на службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации.

Специалисты рассказали главе региона, как проводится работа с посетителями. Здесь астраханцев консультируют по льготам и выплатам. Желающие вступить в ряды военнослужащих могут подписать контракт на службу.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайтах контракт30.рф и Беспилотныевойска.рф.

Региональная единовременная выплата на сегодняшний день — 2,6 млн рублей, федеральная — 400 тысяч рублей. Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.