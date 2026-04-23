23 Апреля 2026
Образование В России
Фото: Накануне.RU

В российских школах могут официально разрешить электронные учебники

Депутаты от партии "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили официально разрешить школьникам пользоваться электронными учебниками. Парламентарии уже направили письмо с этой идеей министру просвещения Сергею Кравцову. Авторы инициативы хотят, чтобы министерство закрепило правила использования специальных устройств для чтения в классах. Депутаты подчеркивают: такие гаджеты нужны только для работы с учебными материалами, а не для игр или переписки во время занятий, сообщают РИА Новости.

Сейчас в законах есть путаница. С одной стороны, школы могут использовать цифровые ресурсы, но с другой - учителям запретили пускать детей со смартфонами на уроки. В итоге никто точно не знает, можно ли приносить в класс электронную книгу. Депутаты уверены, что новые правила уберут эту неопределенность и создадут единый стандарт для всех школ страны. По мнению политиков, это сделает учебу удобнее и поможет развивать современные технологии, при этом школьники не будут путать учебные устройства с обычными телефонами.

Согласно опросу "Выберу.ру", 64% россиян выступают за введение в школах уроков финансовой и цифровой грамотности, чтобы защитить детей от мошенников и научить их управлять бюджетом. Большинство сторонников идеи - молодые люди до 35 лет, при этом мужчины чаще интересуются темой инвестиций, а женщины - безопасностью в сети. 

Теги: учебник, школа, депутат


