В свердловских городах трудовой доблести "Бессмертный полк" пройдет в очном формате

В 2026 году акция "Бессмертный полк" в городах трудовой доблести Свердловской области пройдет в очном формате. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Решение о таком проведении принял губернатор Денис Паслер. 9 мая шествие "Бессмертного полка" в очном формате пройдет в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле.

Паслер заверил, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. А жители других населенных пунктов смогут участвовать в онлайн-формате акции.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил провести День Победы на высочайшем уровне.