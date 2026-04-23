23 Апреля 2026
Наука и техника Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер обратился к участникам форума «на ТЫ с ИТ»: Наша задача – не просто идти в ногу со временем, а задавать тренды

Всероссийский цифровой форум «на ТЫ с IT» проходит в Челябинске. Он объединил представителей органов власти, промышленности, ИТ-бизнеса, экспертов отрасли, школьников, студентов, преподавателей. Главная тема – применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в государственном секторе, промышленности, городской среде и образовании. Мероприятия форума пройдут в течение двух дней на трёх площадках.

Губернатор Южного Урала Алексей Текслер на площадке форума встретился со студентами и преподавателями кампуса «Школы 21».

«Особая зона роста – это технологии искусственного интеллекта. Мы одними из первых в стране создали Совет по искусственному интеллекту и утвердили собственную стратегию развития ИИ. Челябинская область входит в топ-3 регионов России по количеству внедренных ИИ-решений. Самое главное, что эти решения качественно меняют нашу повседневную жизнь», - подчеркнул Алексей Текслер.

Всего в Челябинской области сейчас связью и доступом в интернет обеспечены более 320 отдаленных населенных пункта, практически вся территория региона покрыта мобильной связью. Регион входит в ТОП-10 в стране по количеству заявлений, поданных через Госуслуги на получение федеральных услуг.

При этом около 30 региональных разработок на основе искусственного интеллекта уже применяются на практике, получили признание на федеральном уровне. Например, умный трамвай с функцией контроля за состоянием дорожного полотна и обнаружения препятствий, автономный мобильный комплекс с фото- и видеофиксацией «Дозор-М3», система мониторинга захламленности контейнерных площадок и другие.

В ходе встречи Алексей Текслер подчеркнул особую значимость подготовки кадров для ИТ-отрасли.

«Конечно, главное – это люди: разработчики, IT-компании. В регионе работают свыше 232 аккредитованных Минцифры России IT-компаний. Более 600 продуктов южноуральских разработчиков включены в реестр отечественного программного обеспечения. Челябинские компании выходят на рынки более 100 стран мира. Вместе со Сбером мы открыли в Челябинске «Школу 21». Это не просто кампус, это кузница кадров для всей страны, где любой желающий может получить востребованную IT-профессию», - отметил губернатор.

Популяризацию информационных технологий, привлечение в сферу молодежи, формирование интереса к этой сфере и у старшего поколения считает одной из задач форума вице-губернатор Челябинской области Александр Козлов.

«На площадках цифрового форума мы работаем с педагогами, родителями, и вместе с ними стараемся подходить к развитию IT-направлений системно и комплексно. Рекомендации, которые разрабатываем по итогам форума, всегда направляем на федеральный уровень. Это тоже важно, поскольку они помогают корректировать программы, как обычного, так и специализированного обучения, в том числе в ведущих вузах нашей страны», - сообщил челябинским журналистам Александр Козлов.

Участники форума в ходе встречи задавали Алексею Текслеру вопросы о возможностях практического применения собственных разработок во время учебы, о перспективах бесплатного ИТ-обучения, внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Губернатор напомнил, что в регионе действуют киберполигон в Магнитогорске, молодежная лаборатория inSmart в Челябинске, Центр развития промышленной робототехники ЮУрГУ, а в будущем ключевой площадкой для интеграции науки, образования и промышленности станет межуниверситетский кампус мирового уровня.

«Фактически мы в Челябинске строим новый университет. Там будут созданы современные площадки, в том числе для того, чтобы наши студенты могли оттачивать свои разработки и работать над реальными технологическими решениями», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона считает важным интерес к цифровым технологиям поддерживать с детства. В том числе через доступную инфраструктуру и дополнительные образовательные форматы. Такие, например, как ИТ-кубы, «Кванториумы», школы креативных индустрий и другие проекты, реализуемые в Челябинской области в том числе и на базе «Школы 21».

Руководитель минцифры Челябинской области Игорь Фетисов отмечает, что кадры IT-сферы региона значительно помолодели, большой интерес к ней проявляют даже школьники.

«Некоторые школьники даже младше 10 лет, уже создают и программируют собственные продукты. Мне довелось работать в жюри и оценивать проекты молодых айтишников. Среди них есть совсем юные ребята, многие еще учатся в школе. На конкурс цифровых проектов поступило 52 заявки, шесть дошли до финала. И надо отметить, что у ребят много интересных идей, а уровень презентации очень высокий», - сообщил Игорь Фетисов.

Кстати, в рамках программы форум «на ТЫ с IT» прошла торжественная церемония вручения сертификатов первым выпускникам челябинского кампуса «Школы 21». Всего с момента открытия кампуса в августе 2024 года через отборочные интенсивы прошло более 1600 человек, на основное обучение поступили 456 участников.

Сейчас к выпуску готовятся еще 36 человек, которые уже завершили стажировки в ведущих ИТ-компаниях, вузах и на промышленных предприятиях региона.

«Форум доказал: искусственный интеллект – это то, что работает здесь и сейчас. Наша задача – не просто идти в ногу со временем, а задавать тренды. У нашего региона для этого есть все: в первую очередь талантливые люди, мы активно развиваем технологии, развиваются наши компании и реализуется государственная поддержка», – отметил Алексей Текслер.

