ЕС выделяет Украине 90 млрд евро и вводит новые санкции против РФ

Министры стран Евросоюза окончательно подготовили новый план финансовой поддержки Украины и утвердили очередные санкции против России. Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил: организация сдержала обещание и выделила Киеву 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Эти деньги Украина потратит на закупку оружия и латание дыр в государственном бюджете. Вместе с этим лидеры ЕС одобрили 20-й пакет санкций, чтобы усилить экономическое давление на российскую сторону.

В итоге политики отказались от идеи забрать 200 миллиардов евро из замороженных российских активов. Вместо этого страны ЕС возьмут общий кредит на 90 миллиардов. Украина получит эти средства в подарок, так как она больше не может платить по долгам. Это значит, что возвращать огромный заем и платить по нему проценты в ближайшие годы будут сами европейские страны и их налогоплательщики.

Ранее руководители Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас пообещали немедленно запустить эти процессы. Они заявили, что Евросоюз продолжит снабжать Киев всем необходимым для удержания линии фронта.

Добиться согласия удалось только после того, как Венгрия и Словакия перестали блокировать решение. Будапешт и Братислава требовали, чтобы Украина снова начала пропускать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", который Киев перекрыл в конце января.