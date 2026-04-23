Средняя стоимость новой машины из КНР выросла за четыре года на 30% - эксперт

Средняя стоимость нового китайского автомобиля в России за четыре года выросла на 30%. В первом квартале 2026-го цена машины составляла 3,5 млн руб., в начале 2022-го – 2,7 млн руб., пишет глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"Можно констатировать, что за четыре года средняя стоимость китайского автомобиля (включая марки, построенные на китайских моделях) увеличилась всего лишь на 30%. В прошлом году средняя стоимость китайского автомобиля, рассчитанная по этой же методике (20 марок с максимальным объемом продаж), составляла 2,39 млн рублей. То есть прирост за первые четыре месяца текущего года +3,2%", - пояснил эксперт.