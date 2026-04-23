В районе порта в Туапсе не выявили нефтяных пятен

Данные мониторинга не выявили нефтяных пятен вблизи порта Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что суда служб осматривают акваторию вблизи Туапсе в постоянном режиме.

"По данным за 21, 22 и 23 апреля нефтяные пятна и загрязнение в акватории моря вблизи порта Туапсе отсутствуют", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 апреля примерно в трех километрах от порта Туапсе в море было зафиксировано нефтяное пятно, появившееся в результате разлива нефтепродуктов после атаки беспилотников. По предварительным данным, площадь загрязнения акватории составляет 10 тыс. кв. метров. Для локализации выставили боновые заграждения.

Также сообщается, что в реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на морском терминале. Здесь выставлены 750 метров боновых заграждений, 5 специальных устройств для сбора и нефтеловушка. Ранее попавшие нефтепродукты оперативно собрали.

По данным оперштаба, площадь возгорания на морском терминале в Туапсе с момента возникновения пожара сократилась почти в два раза.