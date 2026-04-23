ММК сообщил о миллиардном убытке в первом квартале 2026-го

Входящий в топ-3 предприятий черной металлургии ММК по итогам первого квартала 2026 года показал чистый убыток в 1,3 млрд руб. За аналогичный период прошлого года Магнитогорский металлургический комбинат получил чистую прибыль в 3,1 млрд руб.

В отчетности компании сообщается, что выручка комбината в первом квартале сократилась на 18,4% по сравнению с тем же периодом 2024-го.

Причину металлурги видят в снижении спроса на свою продукцию на фоне "продолжающихся негативных тенденций" на рынке.