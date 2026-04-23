В Екатеринбурге врачи достали из тела женщины стоматологическую отвертку

Врачи Центральной городской больницы №20 Екатеринбурга достали из кишечника местной жительницы стоматологическую отвертку. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Как оказалось, медицинский предмет пациентка проглотила случайно во время протезирования в частной клинике. Поняв, что самостоятельно достать его не сможет, она обратилась за помощью к врачам.

Те определили местонахождение отвертки, но решили не прибегать к полостной операции, а использовать современный эндоскопический метод — эндоскопическую петлю. С помощью этого оборудования и под контролем опытных специалистов предмет был аккуратно извлечен через естественные пути. Процедура прошла успешно, без осложнений и необходимости хирургического вмешательства.

Пациентка быстро пошла на поправку и уже выписана домой.