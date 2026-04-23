Касперская призвала власти одуматься насчет блокировок

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская направила письмо председателю Правительства Михаилу Мишустину и руководителю Администрации президента РФ Антону Вайно по поводу блокировок сервисов VPN.

Она отмечает, что в течение апреля чуть ли не каждый день Рунет "колбасит". Власти объясняют проблемы с интернетом борьбой с угрозами, но она подозревает, что главная причина сбоев - блокировки. Теперь блокируют средства обхода блокировок - сервисы VPN. При этом сервис VPN может создать практически любой программист, их тысячи.

"Общий вывод нашего письма: нельзя эффективно заблокировать VPN, не обрушив работу Рунета", - резюмирует эксперт.

Она считает, что социальную проблему нельзя решить техническими средствами. А проблема: враждебный контент и информационная война - имеет социальную и политическую природу, а не техническую. Но людям создают именно технические проблемы, подогревая противостояние государства с собственным населением. Нужно действовать грамотнее, как, например, в многолетней и последовательной борьбе с курением и пьянством, в результате которой россияне действительно стали меньше курить и пить. Сейчас же власти уповают на технократические методы в политике, но это бесполезно, уверена Касперская.