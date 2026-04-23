Венгрия получила первую за три месяца партию нефти по "Дружбе"

Первая партия нефти по нефтепроводу "Дружба" поступила в Венгрию после почти трехмесячного перерыва.

"Сегодня утром группа компаний MOL получила сырую нефть на насосных станциях Феньеслитке и Будковце", - сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.

Также сегодня были восстановлены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию.

22 апреля стало известно, что Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Европу. Ранее Киев заявил, что ремонтные работы на поврежденном участке нефтепровода завершены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь ждет от Евросоюза ускорения процесса по выдаче Киеву обещанного кредита на 90 млрд евро. Одним из условий его предоставления было возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.