Шохин посоветовал ЦБ быть смелее и радикальнее с ключевой ставкой

Совету директоров ЦБ стоит действовать более радикально и снизить ключевую ставку на заседании 24 апреля сразу на 1%, а не ограничиваться шагом в 0,5%, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Завтра будет заседание совета директоров Центрального банка, на котором будет приниматься решение о ставке. На наш взгляд, было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, а не идти маленькими шажками, по 0,5 процентных пункта", - цитирует Шохина "Интерфакс".

По мнению Шохина, даже снижение ставки до 13% к концу 2026 года будет недостаточно для возникновения импульса инвестактивности в стране.

На предыдущем заседании СД ЦБ ключевая ставка была снижена на полпроцента – до 14,5%.