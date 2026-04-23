"Додо пиццу" и другие сервисы добавили в "белые списки" Минцифры

Минцифры России расширило так называемые белые списки – перечень сайтов и ресурсов, доступ к которым останется даже при отключении мобильного интернета. Сейчас в списках уже более 500 позиций.

На этот раз добавлены сайты поискового отряда "Лиза Алерт" и волонтеров из Добро.РФ, Общероссийского народного фронта и общества "Знание", государственной информсистемы электронных перевозочных документов, а также ресурсы частных компаний: "Лента" и "Окей", служба доставки "Достависта", "Додо пицца"; каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар"; клиники "Медси" и "Мать и дитя". Кроме того, будут доступны сайты таких компаний как Росатом, Ростех, "Роснефть" и "Норникель", "ГЛОНАСС", Газпромбанк и 1С.