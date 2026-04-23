Детям бойцов СВО и сиротам в ХМАО заменили компенсацию питания на прямую выплату

Дума Югры заменила компенсацию за питание для студентов-сирот и детей участников СВО на прямые денежные выплаты. Ранее льгота предоставлялась только в тех колледжах, где физически была столовая. Теперь выплата гарантирована всем студентам указанных категорий вне зависимости от наличия пищеблока.

Закон действует задним числом – с 1 сентября 2025 года, поэтому учащиеся получат деньги за весь текущий учебный год.