Свердловские врачи установили бойцу СВО нейростимулятор для устранения боли

В Свердловском госпитале для ветеранов бойцу СВО успешно имплантировали нейростимулятор для устранения боли. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

В госпиталь пациент поступил с пулевым ранением нервов руки, боль не могли унять даже максимальные дозы анальгетиков. Тогда было решено установить временный электрод в позвоночный канал на уровне шейного отдела спинного мозга. С помощью специальной компьютерной программы через генератор тока в тело подавались микроимпульсы, которые блокировали патологические болевые сигналы. Как только оптимальный режим стимуляции был подобран, а высокая эффективность метода подтвердилась, было принято решение об имплантации постоянного генератора.

"Бригада нейрохирургов госпиталя успешно выполнила операцию по установке постоянной модели генератора. Особенностью имплантированного устройства является возможность беспроводной подзарядки через кожные покровы один раз в неделю — в отличие от старых моделей, не требуется замены батареи хирургическим путем", — рассказали в минздраве.

Сейчас боец проходит послеоперационную реабилитацию и учится жить заново. Его больше не беспокоят боли, а нужда постоянно принимать лекарства, от которых страдал весь организм, и вовсе пропала.