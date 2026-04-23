Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз ядерного оружия

Правительство Финляндии внесло в парламент предложение о разрешении ввоза и хранения ядерного оружия. Об этом сообщило минобороны республики.

Изменения в законе позволят ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие в стране "в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества", пишет РИА Новости.

В марте финские СМИ сообщали, что Финляндия планирует разрешить размещение ядерного оружия на территории страны. Закон об атомной энергии, принятый в 1987 году, запрещает импорт, производство, хранение и подрыв ядерных взрывчатых веществ на своей территории. Финские политики считают, что он устарел и в сложившихся условиях его пора отменить.