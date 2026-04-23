В Челябинской области организации обяжут брать на работу участников СВО

В Челябинской области организации обяжут брать на работу участников специальной военной операции (СВО). Депутаты заксобрания приняли закон "Об определении числа рабочих мест для трудоустройства граждан".

Поправки устанавливают на территории Челябинской области дополнительные меры господдержки занятости участников специальной военной операции. Для организаций, насчитывающих более 100 сотрудников (исключая обособленные подразделения в иных регионах), предлагается ввести обязательство по выделению 1% от среднесписочной численности работников под трудоустройство граждан, завершивших военную службу.

Понимается количество рабочих мест, которые уже заняты вернувшимися военнослужащими, а также вакантные места, заявленные в службу занятости специально для этой категории граждан. Конкретные рабочие места определяются самими работодателями. В это количество не включаются рабочие места, которые сохранены за сотрудниками на период их военной службы по частичной мобилизации или контракту.