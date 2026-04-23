Правительство Пензенской области отправили в отставку за отсутствие исполнительской дисциплины

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил об отставке регионального правительства.

"Это связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач. Региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению", - объяснил глава региона свое решение.

Действующее правительство будет исполнять свои обязанности до объявления состава новой администрации региона.

"Поручил провести детальный анализ работы каждого министерства. Те, кто демонстрирует профессионализм, результативность и ответственное отношение к делу, смогут продолжить работу в новом составе правительства", - добавил Мельниченко.