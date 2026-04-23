В системе образования произошел переворот - педагог

Массовое обращение родителей к репетиторам для своих детей - это не новость, а системная проблема, которая свидетельствует о произошедшем в системе образования тихом перевороте. Так учитель информатики Михаил Богданов прокомментировал данные, что чуть более половины старшеклассников ходят к репетиторам, с которыми репетируют сдавать ЕГЭ.

Сейчас все обучение свелось в тому, чтобы сдать ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, считает эксперт. Все это оценки "независимого контроля", которые ставят по итогам проведения стандартизированных процедур. Они и исказили содержание образования.

"Знания не важны. Важны именно результаты "внешнего контроля". В системе образования за последние годы произошел тихий переворот: умение отвечать на вопросы КИМов стало самоцелью, подменив суть учебной работы школы. Из 100 учеников, обращающихся к репетиторам, 99 идут к ним именно за этим, а не за пониманием предмета", - написал педагог.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин отмечает, что в России идет развитие формалистической системы образования, когда все большую роль приобретают формализованные процедуры - ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. Народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов Сергей Рукшин считает, что они вообще перекорежили всю школу.