Убрали берег Шарташа: активисты Волонтерского центра РМК приняли участие в акции "Вода России"

В Екатеринбурге стартовала всероссийская акция по уборке водоемов "Вода России". Одним из первых мест для уборки стал берег озера Шарташ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на субботник вышли более сотни активистов: это волонтеры, сотрудники министерства природы, Шарташского лесопарка и администрации города. Присоединились к ним и активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала". Все вместе они очистили 2 километра береговой линии и собрали 30 мешков мусора, 41 покрышку и измельчили 2 кубометра сухой древесины.

"В этом году сезон субботников открыли особенно рано – уже в апреле, и это отличный знак! Уборка берега озера Шарташ в рамках акции "Вода России" не просто добрая традиция, а реальный вклад в сохранение экологии. Кроме того, наш Волонтерский центр участвует в таких мероприятиях не только в Екатеринбурге, но и по всей Свердловской области и в Челябинской. Такие инициативы формируют ответственное отношение к природе и показывают, что чистая окружающая среда – это результат наших общих усилий. Сохранение природы действительно начинается с каждого из нас", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Акция "Вода России" проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Экологическое благополучие". Это крупнейшая в стране волонтерская экологическая инициатива по очистке берегов водоемов от мусора. Она проводится ежегодно с 2014 года и объединяет миллионы участников для уборки рек, озер и прибрежных зон.

В первый день акции мероприятия прошли также в природно-минералогическом заказнике "Режевской" на берегу Большого Липовского карьера, в Туринском районе – в пляжной зоне урочища Веселинка, в Реже – на берегу реки Талицы, в Староуткинске – на берегу реки Чусовой и в Михайловском поселении – на берегу Михайловского водохранилища.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в этом году количество участников акции выросло с 3 тысяч до 10 тысяч человек. Этой весной активисты планируют очистить свыше 300 километров берегов.