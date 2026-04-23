Трех уральцев отправили на принудительное лечение от туберкулеза

Артинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры, настаивавшей на принудительном лечении трех местных жителей. Все трое уклонялись от лечения активной формы туберкулеза и несли опасность для себя и для окружающих.

"Установлено, что женщина, 1994 г.р., и двое мужчин, 1980 г.р. и 1982 г.р., страдают социально-опасным, заразным заболеванием, являются носителями инфекционного заболевания. В этой связи прокуратура направила административные исковые заявления в Артинский районный суд о принудительной госпитализации данных граждан", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства.

Суд обязал принудительно госпитализировать указанных местных жителей в недобровольном порядке в медицинскую противотуберкулезную организацию и обеспечить прохождение ими полного курса лечения. Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры района.