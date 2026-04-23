ФАС заявила о стабильной ситуации с ценами на российских АЗС

В Федеральной антимонопольной службе заявили о стабильной ситуации с ценами на бензин на российских АЗС. Рост цен на топливо в рознице находится в пределах инфляции, заявил глава ФАС Максим Шасколький на итоговой коллегии службы.

"По результатам проделанной работы ситуация с ценами на АЗС в настоящее время стабильна, динамика в рознице находится в пределах уровня инфляции, а волатильность оптового рынка сглажена", - полагает руководитель ФАС.

Региональным управлениям службы поручено усиленно контролировать ситуацию на рынке топлива, в том числе в период сезонного роста спроса.