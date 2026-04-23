Жителей Вагайского округа информируют о правилах безопасности в случае ЧС из-за пожаров

Жителей Вагайского округа информируют о правилах безопасности в случае ЧС, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В сельских поселениях муниципалитета проходят мероприятия по подготовке к возможным пожарам и паводку. С жителями проводятся профилактические беседы, им вручают памятки, разъясняют правила поведения в экстренных ситуациях.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, с начала пожароопасного сезона на территории региона зафиксировано 77 ландшафтных и семь лесных пожаров. Практически все возгорания - по вине человека.

Пожары ликвидируются оперативно благодаря системе мониторинга, современным технологиям и слаженному межведомственному взаимодействию.

Жителей призывают: не жечь сухую траву, не сжигать мусор, не бросать непотушенные сигареты и спички.

Напомним, с 6 апреля установлен пожароопасный сезон. Добавим также, что жители, которые сообщат о поджигателях, могут получить денежное вознаграждение. Вознаграждение в 40 000 рублей могут получить те, кто сообщил о поджигателях. 50 000 рублей выплатят гражданам, оказавшим содействие в задержании виновников возгораний.

Система поощрения граждан, помогающих привлечь к ответственности виновных в возникновении природных пожаров в Тюменской области, внедрена с 2022 года.