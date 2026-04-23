Моторы из Калуги: запущен завод по производству двигателей для автопрома

23 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Калужская область
Фото: Накануне.RU

Моторы из Калуги: запущен завод по производству двигателей для автопрома

В Калужском автокластере начал работу новый завод по производству автомобильных двигателей. Холдинг "АГР" и компания Defetoo совместно реализовали этот проект, о чем в четверг рассказал губернатор области Владислав Шапша. Глава региона отметил, что открытие предприятия поможет максимально локализовать выпуск машин в Калуге. Теперь завод будет поставлять моторы для всех моделей автомобилей, которые партнеры выпускают на своих российских предприятиях, сообщают Калужские новости.

На первом этапе завод планирует выпускать 150 тысяч двигателей в год, а в будущем увеличит мощность до 300 тысяч. Предприятие уже начало серийную сборку продукции. В ближайшее время руководство расширит производственные площади в три раза. Во второй половине этого года на заводе запустят цеха для механической обработки основных деталей мотора. Чтобы перезапустить площадку, специалисты провели масштабную модернизацию и внедрили современные системы автоматизации.

Владислав Шапша подчеркнул, что калужский автокластер укрепляет свои позиции и становится одним из главных центров развития автомобильной отрасли в стране. Новое производство отвечает самым строгим требованиям к качеству и эффективности. Благодаря запуску этого завода регион делает важный шаг к созданию независимого и современного производства автомобилей в России.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей Lada по фиксированной цене. Пока по подписке доступен только седан Lada Vesta с "автоматом" за 44 тысячи рублей в месяц, при этом клиенту нужно внести возвратный депозит в размере трех платежей.

Теги: двигатель, завод, Калуга


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети