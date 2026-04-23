Моторы из Калуги: запущен завод по производству двигателей для автопрома

В Калужском автокластере начал работу новый завод по производству автомобильных двигателей. Холдинг "АГР" и компания Defetoo совместно реализовали этот проект, о чем в четверг рассказал губернатор области Владислав Шапша. Глава региона отметил, что открытие предприятия поможет максимально локализовать выпуск машин в Калуге. Теперь завод будет поставлять моторы для всех моделей автомобилей, которые партнеры выпускают на своих российских предприятиях, сообщают Калужские новости.

На первом этапе завод планирует выпускать 150 тысяч двигателей в год, а в будущем увеличит мощность до 300 тысяч. Предприятие уже начало серийную сборку продукции. В ближайшее время руководство расширит производственные площади в три раза. Во второй половине этого года на заводе запустят цеха для механической обработки основных деталей мотора. Чтобы перезапустить площадку, специалисты провели масштабную модернизацию и внедрили современные системы автоматизации.

Владислав Шапша подчеркнул, что калужский автокластер укрепляет свои позиции и становится одним из главных центров развития автомобильной отрасли в стране. Новое производство отвечает самым строгим требованиям к качеству и эффективности. Благодаря запуску этого завода регион делает важный шаг к созданию независимого и современного производства автомобилей в России.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей Lada по фиксированной цене. Пока по подписке доступен только седан Lada Vesta с "автоматом" за 44 тысячи рублей в месяц, при этом клиенту нужно внести возвратный депозит в размере трех платежей.