Экс-главу юротдела мэрии Среднеуральска будут судить за мошенничество с земельным участком

В Верхней Пышме перед судом предстанет бывшая начальница юридического отдела администрации Среднеуральска, а также двое ее сообщников - ее дочь и индивидуальный предприниматель. Все трое обвиняются в мошенничестве с земельным участком, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2011 года предприниматель заключил с комитетом по управлению имуществом и казной администрации Среднеуральска договор аренды земельного участка по ул. Советская. Последний относился к категории земель с видом целевого использования, то есть - для временного размещения объекта коммунально-складского хозяйства. При этом, предприниматель не имел права что-то на нем строить.

В период до 31 марта 2018 года у арендатора возник преступный умысел на приобретение права собственности на данный участок. Он обратился к своей знакомой, которая ранее неоднократно оказывала ему юридические услуги, а та предложила привлечь к делу свою мать, состоявшую на тот момент в должности начальника юридического отдела городской администрации.

Обвиняемые подготовили подложный договор купли-продажи земельного участка и предоставили его сотрудникам ГБУ Свердловской области "Многофункциональный центр" и государственному регистратору Управления Росреестра по Свердловской области. Таким образом, они незаконно приобрели право собственности на земельный участок площадью 484 кв.м., кадастровой стоимостью свыше 411 тыс. рублей и рыночной стоимостью свыше 503 тыс. рублей.

Тем самым бюджету муниципалитета был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 503 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.